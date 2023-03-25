Shaman отказался исполнить гимн России и песню ''Я русский'' на матче сборной РФ против Ирака

Российский футбольный союз (РФС) предлагал певцу Shaman исполнить в Багдаде гимн России на матче национальной сборной против команды Ирака (26 марта, 17:00). Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) также просили спеть его песню "Я русский", ставшую гимном пропагандистов РФ.

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Как сообщает у себя в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов, Дронов отказался выступать, аргументируя это напряженным графиком: якобы у него были запланированы съемки на Первом канале и мероприятие в Тюмени на следующий день.

Директор артиста Александр Качан подтвердил факт обращения к нему со стороны РФС. Он сослался на то, что предметных переговоров не велось, так как у Shaman уже было запланировано мероприятие в день матча.

В итоге по приглашению РФС гимн РФ исполнить певец Ramil’. Он также споет песни "Сияй", "Увидимся" и "Сон". За его выступления организаторы заплатят 1,5 млн рублей. Шоу будет сопровождаться танцем кружащихся дервишей и балерин, что по задумке должно символизировать связь Востока и Запада.

У российских болельщиков такая новость вызвала фирменную истерику.

"Докатились до того, что гимн предлагают спеть не пойми кому, плюс явно националистическую песню сделали символом этого времени. Ну видимо, это много о чем говорит..." - пишут юзеры.

Другие с сарказмом рекомендую позвать Газманова или "Любэ".

"Это же,как нужно пасть-чтобы "это",исполняло гимн страны?" – комментируют выбор организаторов россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта сборная России по футболу не смогла обыграть команду Ирана. Товарищеский матч в Тегеране завершился со счетом 1:1.

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