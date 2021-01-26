Селезнев об уехавшем в Россию Ракицком: Ярик настоящий патриот и украинец

Нападающий "Колоса" из Ковалевки Евгений Селезнев уверен, что его бывший партнер по сборной Украины Ярослав Ракицкий является настоящим патриотом своей страны.

По словам Селезнева, Ракицкий – это настоящий мужчина и все, кто знает Ярослава, это понимают.

"Вот есть, не буду говорить кто, а есть люди. Вот он человек. Это в его поступках. Во всем. Ну ушел играть в Россию и ушел... Посмотрите, сколько он сыграл за сборную и помог сборной. Все важные игры. Определенный период без него нельзя было сборную представить. Просто нельзя. Для меня патриот не тот, кто кричит: "Я патриот!", а тот, кто работает на Украину. Ярик работал на Украину. Ему просто сделали так, что он перестал работать на Украину. Я знаю одно, что Рак украинец и он всегда останется украинцем", – отметил форвард.

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2019 года Ракицкий перешел в питерский "Зенит".

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон за этот поступок назвал 31-летнего Ярослава "долбо*бом".

Отметим, что после того, как Ракицкий подписал контракт с командой "Газпрома", Андрей Шевченко исключил фамилию футболиста из состава сборной Украины.