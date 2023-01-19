Сел прямо на поле: из-за инцидента с вертолетом помощника Путина в Иране задержали футбольный матч

Футбольный матч национального чемпионата Ирана был отложен на 40 минут из-за авиационного инцидента с вертолетом, в котором находился помощник российского диктатора Владимира Путина Игорь Левитин. Происшествие произошло 18 января в городе Астара.

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Об этом пишет портал Iran International со ссылкой на информационное агентство Mehr. Вертолет Левитина из-за проблем с безопасностью вынужден был прямо на футбольное поле стадиона "Вахдат", где должен был начаться поединок первой лиги чемпионата Ирана между местным "Шахрдари" и "Мес Шахр-е" в 18-м туре первенства, который в итоге завершился нулевой ничьей.

Левитин вместе с губернатором иранской провинции Гилян, заместителем министра инфраструктуры и депутатом от Астары находились на борту вертолета, который направлялся на инспекцию, связанную со строительством железнодорожной магистрали между Ираном и Россией. При этом российские власти пока не подтверждали инцидент со своим дипломатом.

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