'Сегодня не могу представить': экс-игрок 'Шахтера' оправдался за отказ надевать футболку в поддержку ВСУ

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца" Алексей Гай нелепо оправдал свой отказ надевать футболку в поддержку воинов ВСУ перед одним из матчей УПЛ. 41-летний уроженец Запорожья назвал ту ситуацию неожиданной для себя и попытался загладить вину.

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Соответствующее заявление Гай сделал в интервью "Украинскому футболу". Экс-игрок сборной Украины, который с 2016 по 2018 год выступал в российской "Кубани", добавил, что скандальная ситуация не повторилась бы, если бы ему сейчас пришлось выступить в поддержку защитников страны.

"Мое решение не надевать эту футболку ни в коем случае не было связано с неуважением к украинской армии и военным. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, особенно на фоне полномасштабной войны. Случай с футболкой застал меня врасплох, и я поступил безответственно. Это уже в прошлом, и я не хочу об этом вспоминать. Сегодня я не могу представить, чтобы кто-то не надел футболку в поддержку ВСУ. Я уважаю наши ВСУ, как и весь сознательный народ Украины", – сказал Гай.

Отметим, что в 2018 году бывший футболист также отказался назвать Россию страной-агрессором. В минувшем году Гай извинился за свои высказывания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского ЦСКА Роман Монарев, который в 2009 году получил гражданство РФ, пожаловался на то, что украинцы и россияне стали чужими людьми.

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