Украинский тренер, не веривший, что напала Россия, прозрел и попросил прощения

Бывший тренер "Черноморца" Алексей Гай признался, что после начала полномасштабного вторжения изменил свое мнение о России. В 2018-м году Гай отказался выходить в футболке в поддержку погибших воинов АТО, а также отказался называть РФ страной-агрессором, мотивировав это словами: "Я свечку не держал. Кто, когда и что нам принес, не видел".

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"Недавно я собрался с силами и перечитал свое интервью с 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко заблуждается. Сегодня я сожалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года однозначны для любого украинца", – цитирует Гая шоу ТаТоТаке.

40-летний уроженец Запорожья искренне попросил прощения у всех, "кто уже в 2014-м понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ".

Алексей Гай выступал в свое время за запорожский "Металлург", донецкие "Шахтер" и "Олимпик", одесский "Черноморец". За сборную Украины провел 29 матчей.

В 2016-м перешел в российскую "Кубань", за которую сыграл в 63 поединках, забив 12 голов. В одном из своих последующих интервью Гай признался, что пошел туда не из-за каких-то своих убеждений, а потому что это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру.

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