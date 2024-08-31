Щенсны объявил о завершении карьеры. Кто еще из легенд футбола завязал с футболом за последний год
Не успел новый сезон начаться, а у нас уже первый уход на пенсию - Войцех Щенсны объявил, что его выступления за "Ювентус" и вообще в футболе завершены. После невероятного периода он решил закончить выступления и погрузиться в другие занятия. Перед стартом новой активной фазы европейского футбола OBOZ.UA вспоминает лучших футболистов, которые за последний год решили забросить бутсы на гвоздь.
Звезды своего времени потеснили других голкиперов
37-летний английский голкипер Джо Харт завершил профессиональную карьеру этого сезона в "Селтике". Перед этим у него был путь, которому позавидовали бы многие вратари высшего уровня. Харт был одним из основателей того "Сити", который мы знаем сегодня. В непраймовые годы он несколько раз выигрывал Золотую перчатку, а затем помог взять легендарное чемпионство с Агуэро и компанией. У Джо были свои проблемы – на кураже он мог заиграться и привезти. Но количество головокружительных сэйвов с головой перебивает эту особенность вратаря. На днях он вернулся в "Сити" и встретился с другой легендой.
Буффон и его невероятная карьера достойны не одного фильма. Итальянец казался вечным игроком, который никогда не завершит. Нулевые (а затем и десятые годы) прочно ассоциировались с надежностью, в сочетании с другими полевыми футболистами Джанлуиджи был способен на подлинные подвиги. Он завоевал два десятка кубков с "Ювентусом", но так и не выиграл Лигу Чемпионов. Был кучу попыток спасти "Парму", впрочем получил травму в решающем матче. До последних минут на поле Буффон показывал себя трудолюбивым вратарем и действительно отрабатывал каждый момент, даже несмотря на важный для футболиста возраст. Карьера достойна полного метра от Скорсезе.
Ну а на неделе к этим двум легендам добавился и Войцех Щенсны. Отыграв 7 лет за "Ювентус", он после Евро завершил карьеру в сборной Польши, а теперь и в итальянском клубе. Хотя здесь история не так хороша и слезлива: туринцы буквально указали голкиперу на дверь, потому что он не входит в их дальнейшие планы. Поляк не захотел идти в саудиты и объявил о завершении выступлений. За 548 матчей ему провести всух 210 игр.
В один год завершили два легендарных центрбека
Кьелинни и Бонуччи. Что вы вспоминаете, когда слышите эти две фамилии? Величие Италии, надежность в защите, синхронность оборонительных действий? Да, именно это. И потому оба игрока решили так же синхронно завершить карьеру – приняли такие решения в одном сезоне. Кьеллини завершил карьеру в МЛС, но самым ярким путешествием жизни называет "Ювентус". Там прошла почти вся его карьера и эпизоды становления игрока и личности. Джорджо насобирал там достаточно кубков, а квинтэссенцию стал выигрыш на Евро-2020. Кьеллини – третий футболист "Юве" по количеству проведенных матчей, уступает уже упомянутому Буффону и дель Пьеро.
В паре с ним невозможно было представить кого-то другого, кроме Бонуччи. Бывший игрок сборной Италии завершил футбольную карьеру весной, играя за "Фенербахче". В 37 лет он решил, что пора дать дорогу молодым. Леонардо известен десятилетней эпохой в "Ювентусе", а за Италию (120 выступлений) получил не только медаль чемпиона, но и статус лучшего игрока финала. В своем Инстаграмме Бонуччи написал о завершении игр в футболе так:
Величие этих двух неоднократно признавали и фанаты, и авторитетные спортивные издания. А Швайнштайгер несколько лет назад сказал, что Бонуччи и Кьеллини – лучшие центральные защитники в мире.
В центре поля стало совсем грустно
Безусловный король центра поля, легендарный игрок "Реала" и один из самых влиятельных игроков Германии - все это Тони Кроос. Он официально завершил карьеру после поражения сборной от Испании в четвертьфинале Евро, а еще весной сказал, что больше не будет играть ни один клуб вообще. Это тот случай, когда величественная карьера завершена в самый подходящий момент, на самом верху. Засияв в "Баварии", полузащитник взял там по 3 чемпионства и Кубки, но ожидал максимального раскрытия. И оно произошло в Мадриде. Фантастическое вливание в роль плеймекера и главного элемента связи между защитой и нападением позволило "Реалу" громко заявлять, что у них есть лучший игрок в мире. Самый умный так точно: изящные передачи, помноженные на своевременную разрезную передачу или мощный выстрел издалека принесли сливочным 4 победы в Ла Лиге, четыре Суперкубка и бесчисленные феерии в ЛЧ - Кроос вносит в 6 (!) этих кубков для музея команды. Его заявление "хочу пойти на пике, а не тогда, когда тренеры начнут задумываться, стоит ли выпускать меня на поле" сбылось: Тони запомнят как одного из самых титулованных футболистов в истории.
Завершил карьеру еще один игрок центра, талант которого был не менее ярким, но добиться величия не удалось. Тьяго Алькантара имел очень специфическую карьеру, наполненную многочисленными кубками и многочисленными травмами. Но запомнился как игрок, попавший в лучший футбол не в лучшие времена. Он был хорошим центровым, омраченным другими величественными исполнителями. Да еще последний сезон в "Ливерпуле" - девятимесячное восстановление с 12-ми минутами на поле, после которых произошла новая травма. Тьяго это надоело и он завершил. Дальше мы не увидим Алькантару ни как тренера, ни как футбольного менеджера – он хочет попробовать что-то новое, чтобы это понять, хватило месяца в штабе Флика. Что ж, в 33 года у испанца достаточно времени на эксперименты.
Приступа есть кого вспомнить
Звездных нападающих за этот год ушло не так много, продолжается феерия неутомимых Месси и Роналду. Поэтому следует упомянуть Рауля Гарсию – легендарный представитель "Атлетика" и не менее одиозный игрок "Атлетико". Эпоха за матрацев и басков суммарно собрала 17 лет его 20-летней карьеры. За это время он особо не отчаялся голами, а самый красивый положил "Барселоне" в 2010 году. Он больше был фундаментом на поле, который принес мадридцам Лигу Европы и несколько внутренних кубков, а еще Суперкубок Испании "Атлетику". Что интересно, мы уже имеем будто перерождение легенды - в той же "Осасуне" растет другой Рауль Гарсия, в прошлом сезоне ставший основным в команде. Удастся ли ему повторить такую же карьеру?