Щенсны объявил о завершении карьеры. Кто еще из легенд футбола завязал с футболом за последний год

Не успел новый сезон начаться, а у нас уже первый уход на пенсию - Войцех Щенсны объявил, что его выступления за "Ювентус" и вообще в футболе завершены. После невероятного периода он решил закончить выступления и погрузиться в другие занятия. Перед стартом новой активной фазы европейского футбола OBOZ.UA вспоминает лучших футболистов, которые за последний год решили забросить бутсы на гвоздь.

Видео дня

Звезды своего времени потеснили других голкиперов

37-летний английский голкипер Джо Харт завершил профессиональную карьеру этого сезона в "Селтике". Перед этим у него был путь, которому позавидовали бы многие вратари высшего уровня. Харт был одним из основателей того "Сити", который мы знаем сегодня. В непраймовые годы он несколько раз выигрывал Золотую перчатку, а затем помог взять легендарное чемпионство с Агуэро и компанией. У Джо были свои проблемы – на кураже он мог заиграться и привезти. Но количество головокружительных сэйвов с головой перебивает эту особенность вратаря. На днях он вернулся в "Сити" и встретился с другой легендой.

Буффон и его невероятная карьера достойны не одного фильма. Итальянец казался вечным игроком, который никогда не завершит. Нулевые (а затем и десятые годы) прочно ассоциировались с надежностью, в сочетании с другими полевыми футболистами Джанлуиджи был способен на подлинные подвиги. Он завоевал два десятка кубков с "Ювентусом", но так и не выиграл Лигу Чемпионов. Был кучу попыток спасти "Парму", впрочем получил травму в решающем матче. До последних минут на поле Буффон показывал себя трудолюбивым вратарем и действительно отрабатывал каждый момент, даже несмотря на важный для футболиста возраст. Карьера достойна полного метра от Скорсезе.

Ну а на неделе к этим двум легендам добавился и Войцех Щенсны. Отыграв 7 лет за "Ювентус", он после Евро завершил карьеру в сборной Польши, а теперь и в итальянском клубе. Хотя здесь история не так хороша и слезлива: туринцы буквально указали голкиперу на дверь, потому что он не входит в их дальнейшие планы. Поляк не захотел идти в саудиты и объявил о завершении выступлений. За 548 матчей ему провести всух 210 игр.

В один год завершили два легендарных центрбека

Кьелинни и Бонуччи. Что вы вспоминаете, когда слышите эти две фамилии? Величие Италии, надежность в защите, синхронность оборонительных действий? Да, именно это. И потому оба игрока решили так же синхронно завершить карьеру – приняли такие решения в одном сезоне. Кьеллини завершил карьеру в МЛС, но самым ярким путешествием жизни называет "Ювентус". Там прошла почти вся его карьера и эпизоды становления игрока и личности. Джорджо насобирал там достаточно кубков, а квинтэссенцию стал выигрыш на Евро-2020. Кьеллини – третий футболист "Юве" по количеству проведенных матчей, уступает уже упомянутому Буффону и дель Пьеро.

В паре с ним невозможно было представить кого-то другого, кроме Бонуччи. Бывший игрок сборной Италии завершил футбольную карьеру весной, играя за "Фенербахче". В 37 лет он решил, что пора дать дорогу молодым. Леонардо известен десятилетней эпохой в "Ювентусе", а за Италию (120 выступлений) получил не только медаль чемпиона, но и статус лучшего игрока финала. В своем Инстаграмме Бонуччи написал о завершении игр в футболе так:

"В детстве я мечтал об этой истории, которую я мог бы рассказать, пообещать себе достижение, борьбу против величайших, празднование, веру из-за трудностей. Отец, товарищ по команде, муж, игрок. За пределами. За пределами истории сегодня я – это я ". - Леонардо Бонуччи, экс-футболист

Величие этих двух неоднократно признавали и фанаты, и авторитетные спортивные издания. А Швайнштайгер несколько лет назад сказал, что Бонуччи и Кьеллини – лучшие центральные защитники в мире.

В центре поля стало совсем грустно

Безусловный король центра поля, легендарный игрок "Реала" и один из самых влиятельных игроков Германии - все это Тони Кроос. Он официально завершил карьеру после поражения сборной от Испании в четвертьфинале Евро, а еще весной сказал, что больше не будет играть ни один клуб вообще. Это тот случай, когда величественная карьера завершена в самый подходящий момент, на самом верху. Засияв в "Баварии", полузащитник взял там по 3 чемпионства и Кубки, но ожидал максимального раскрытия. И оно произошло в Мадриде. Фантастическое вливание в роль плеймекера и главного элемента связи между защитой и нападением позволило "Реалу" громко заявлять, что у них есть лучший игрок в мире. Самый умный так точно: изящные передачи, помноженные на своевременную разрезную передачу или мощный выстрел издалека принесли сливочным 4 победы в Ла Лиге, четыре Суперкубка и бесчисленные феерии в ЛЧ - Кроос вносит в 6 (!) этих кубков для музея команды. Его заявление "хочу пойти на пике, а не тогда, когда тренеры начнут задумываться, стоит ли выпускать меня на поле" сбылось: Тони запомнят как одного из самых титулованных футболистов в истории.

Завершил карьеру еще один игрок центра, талант которого был не менее ярким, но добиться величия не удалось. Тьяго Алькантара имел очень специфическую карьеру, наполненную многочисленными кубками и многочисленными травмами. Но запомнился как игрок, попавший в лучший футбол не в лучшие времена. Он был хорошим центровым, омраченным другими величественными исполнителями. Да еще последний сезон в "Ливерпуле" - девятимесячное восстановление с 12-ми минутами на поле, после которых произошла новая травма. Тьяго это надоело и он завершил. Дальше мы не увидим Алькантару ни как тренера, ни как футбольного менеджера – он хочет попробовать что-то новое, чтобы это понять, хватило месяца в штабе Флика. Что ж, в 33 года у испанца достаточно времени на эксперименты.

Приступа есть кого вспомнить

Звездных нападающих за этот год ушло не так много, продолжается феерия неутомимых Месси и Роналду. Поэтому следует упомянуть Рауля Гарсию – легендарный представитель "Атлетика" и не менее одиозный игрок "Атлетико". Эпоха за матрацев и басков суммарно собрала 17 лет его 20-летней карьеры. За это время он особо не отчаялся голами, а самый красивый положил "Барселоне" в 2010 году. Он больше был фундаментом на поле, который принес мадридцам Лигу Европы и несколько внутренних кубков, а еще Суперкубок Испании "Атлетику". Что интересно, мы уже имеем будто перерождение легенды - в той же "Осасуне" растет другой Рауль Гарсия, в прошлом сезоне ставший основным в команде. Удастся ли ему повторить такую же карьеру?