Сборная Украины потеряла нападающего перед матчем против Франции в отборе на ЧМ-2022

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик не сможет помочь сборной Украины в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре против Франции, который состоится в среду, 24 марта.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), футболист не полетит в Париж из-за коронавирусных ограничений, установленных местными властями. Довбик был довызван в нашу национальную команду в последний момент, поэтому не успел получить необходимые документы.

"В столицу Франции отправятся 28 игроков – в Киеве останется Артем Довбик. Причина – требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало", – заявили в УАФ.

Довбик останется в Киеве и будет тренироваться индивидуально. Тренерский штаб нашей национальной команды рассчитывает на него в домашних матчах против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от поединка с французами, вспомнив разгромное поражение со счетом 1:7 в октябре 2020 года.