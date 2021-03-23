Збірна України втратила нападника перед матчем проти Франції у відборі на ЧС-2022

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик не зможе допомогти збірній України в стартовому матчі відбору на ЧС-2022 в Катарі проти Франції, який відбудеться в середу, 24 березня.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), футболіст не полетить у Париж через коронавірусні обмеження, встановлені місцевою владою. Довбик був довикликаний в нашу національну команду в останній момент, тому не встиг отримати необхідні документи.

"До столиці Франції відправляться 28 гравців – у Києві залишиться Артем Довбик. Причина – вимоги французького законодавства на час пандемії COVID-19. Для того, щоб член спортивної делегації отримав дозвіл на в'їзд у країну, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Артем же, як відомо, був довикликаний в збірну тільки два дні тому, а цього часу для органів охорони здоров'я Франції мало", – заявили в УАФ.

Довбик залишиться в Києві і буде тренуватися індивідуально. Тренерський штаб нашої національної команди розраховує на нього в домашніх матчах проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від поєдинку з французами, згадавши розгромну поразку з рахунком 1:7 в жовтні 2020 року.