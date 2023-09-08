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Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,1 т.
Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сознательно отказался от услуг звездного полузащитника Руслана Малиновского в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). Наставника "сине-желтых" не устроила нынешние игровые кондиции 30-летнего футболиста, который летом перешел из "Марселя" в "Дженоа".

Видео дня

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед игрой с англичанами во Вроцлаве. Специалист добавил, что двери в сборную для Малиновского никто не закрывал и, как только его форма будет устраивать тренерский штаб, Руслан вернется в главную команду страны.

Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста
Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

"Коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди і не мав жодної практики. Тому ми викликали тих гравців, яких викликали. Я вважаю, що Руслан – це кандидат, член нашої команди. Нічого у цьому страшного немає, зараз він має практику. Набере форму і повернеться до збірної України", – сказал Ребров.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Руслан Малиновский

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины лишилась лидера "Динамо" на матчи с Англией и Италией в отборе Евро-2024.

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