Ребров объяснил, почему исключил из сборной Украины звездного футболиста

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сознательно отказался от услуг звездного полузащитника Руслана Малиновского в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). Наставника "сине-желтых" не устроила нынешние игровые кондиции 30-летнего футболиста, который летом перешел из "Марселя" в "Дженоа".

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед игрой с англичанами во Вроцлаве. Специалист добавил, что двери в сборную для Малиновского никто не закрывал и, как только его форма будет устраивать тренерский штаб, Руслан вернется в главную команду страны.

"Коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди і не мав жодної практики. Тому ми викликали тих гравців, яких викликали. Я вважаю, що Руслан – це кандидат, член нашої команди. Нічого у цьому страшного немає, зараз він має практику. Набере форму і повернеться до збірної України", – сказал Ребров.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины лишилась лидера "Динамо" на матчи с Англией и Италией в отборе Евро-2024.

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