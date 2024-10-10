Сборная Украины осталась без ключевых футболистов перед Лигой наций. Почему это шанс на спасение и есть ли у команды план Б?

Уже завтра Украина проведет следующий матч Лиги наций. Футболисты должны выдержать критику, сверхожидания исправлений ошибок от фанатов и лавину травм, которая кардинально изменила стартовый состав первой команды. OBOZ.UA собрал все детали о подготовке к матчам, ситуации с составом и все неочевидные возможности, которые открываются нам без основных игроков.

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Заявка на Лигу наций меняется каждый день

Традиционно для себя, Ребров изначально опирался на грандов – это по 7 игроков из "Динамо" и "Шахтера". Но были среди главных действующих лиц и два футболиста "Полесья" - Михайличенко и Гуцуляк. В первую заявку вызов не получил Ярмоленко. Но почти каждый день все начало кардинально меняться.

За последние несколько дней сборную потрясли травмы. Команда осталась без нескольких основных исполнителей, пришлось срочно вызвать защитника американского "Остина" Сватка и полузащитника "Динамо" Ярмоленко. Это были события только за первые несколько дней после объявления заявки.

Довызов – синоним украинской заявки

Изменения происходят почти каждый день. Сначала не попал Бражко из-за последствий травмы в еврокубках. Вылетел Цыганков – по меньшей мере на 5 недель. Это проблема и для сборной Украины, и для его "Жироны", которая проходит не лучшие времена во всех турнирах. Недоступны из-за повреждений также Миколенко, Малиновский и Зинченко. Казалось, что вратарь Резник вряд ли получит шанс, потому что в этом звене все были в порядке. Как стало известно, что заболел Лунин – и третий голкиперский слот уволился именно под представителя горняков.

Вопросы будут в состояние Ярмоленко. Против "Хоффенхайма" он не был даже на скамье, микро-травмы не дали провести полный матч и против "Кривбасса". К счастью, есть и хорошие перемены. Степаненко будет доступен: при такой ограниченности опорников, он все же приступил к тренировкам, несмотря на травму в матче ЛЧ, хоть и в отдельной группе. У полузащитника, по данным УАФ, повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Словом, даже переделанная заявка Украины может измениться в любой момент.

Основу ждет реформация

В воротах все будет стабильно: даже потеря Лунина не повлияет на место Трубина: тот основной в "Бенфике" и приехал в отличном настроении после разгрома "Атлетико". Центр защиты тоже неизменен, станут Забарный и Сваток (неплохо показавший себя на Евро). Далее – сплошные эксперименты.

К примеру, Мудрик. Тот получил немало хейта за нестабильную и часто невыразительную игру за сборную, но за "Челси" показал, что нестандартный подход приносит плоды. Правый фланг в одночасье стал для него лучшим решением, чем левый под рабочую ногу. Рядом больший личный вклад в игру сборной Украины ждут Криськив, Ванат, Гуцуляк и Тимчик.

Реброву следует доверять новичкам. Калюжный и Назаренко прибыли на помощь – их можно назвать одними из самых куражных игроков УПЛ. Назаренко в сборной еще будут ждать и несколько бывших или действующих одноклубников. На уровне со связями динамовцев и горняков это новый сюрприз для соперников, которые могли не предсказать такой ход нашего тренерского штаба.

Следующие игры определяющие по Дивизиону В

Факт в том, что Украина проиграла первые две встречи и занимает последнее место в таблице. Факт в том, что у Украины есть "-2" в графе пропущенных при количестве мячей 3:5. А еще факт в том, что нас может устроить даже третье место, которое даст право сразиться за жизнь; четвертое означает снижение направления. Если украинцы выиграют все оставшиеся матчи, то даже дополнительные показатели могут стать определяющими.

Первый соперник Грузия – силовые и индивидуально креативные футболисты. Кроме красивейшей в последнее время игры, эти игроки берут микроклиматом. Казалось, что их пыл от квалификации на Евро завершится на этапе группы. А нет, они на турнире еще и в Португалию переехали. Затем было распространено мнение, что после ЧЕ кураж иссякнет, но команда солидно держит лидерство нашей группы Лиги наций. То, что настроение сохранится и на Украине – гарантировано.

Грузия сильна на всех звеньях. На воротах есть Мамардашвили с потенциалом на основу "Ливерпуля"; в защите умело управляет Кашия из "Слована"; Чакветадзе с опытом АПЛ откорректирует центр поля; нападение угрожающее Кварацхелии из Mикаутадзе. Защитный автобус тоже гибок: даже из шести защитников футболисты способны молниеносно выбежать в контратаку, требующую от сине-желтых качественных каблуков на втором темпе и уверенной игры перед воротами. Но такие выпады слабое место и для медленных грузинских кромок: Мудрик или Ярмоленко, поддержанные форвардом по центру, смогут создать угрозу для чужих ворот. Подопечных Реброва уже в первом матче ждет чрезвычайно сложный экзамен против андердога, внезапно ставшего угрозой для соперников любого уровня.

Затем, в 4 туре, нас ждет Чехия. Та самая Чехия, которая не заметила разобранную защиту сборной Украины и победила нас 3:2. Если Грузия будет бить общими усилиями всех футболистов на поле, то с чехами нужно будет уделить больше внимания отдельным персонам. Тому же Гложеку или Шульцу, которые докучали нашему правому флангу. Статистика говорит сама за себя: чехи умело перерезают пассовые линии, у них больше перехватов, чем у нас, и умелое использование тактических фолов (жесткие включаются только тогда, когда удобный результат может быть потерян).

Украинцам следует сосредоточиться на выигрыше подбора - это позволит развить свои вариативные атаки, потому что перед нашей штрафной скапливается много игроков и через короткий пас можно пройти любое количество оппонентов. Следует помнить, что Чехия может выжать максимум из малого количества моментов. По нашим воротам они нанесли только 4 удара – забили три гола. О проблеме потери мяча перед воротами говорил и Сергей Ковалец:

"Взять в качестве примера пропущенный Украиной второй мяч. Проиграли подбор – и получили гол. Так было и в поединке с Албанией. Если внимательно посмотреть, то на подступах к воротам было семь игроков в желтой форме и только трое в красной. Однако это не помешало албанцам забить второй мяч. - Сергей Ковалец, экс-глава сборной Украины U-21

Когда будут игры?

Два номинально домашних матча Украина проведет в Польше. 11 октября, это третий тур Лиги наций, сине-желтые будут принимать Грузию в Познани, на местном ENEA Stadion. Для следующего наши футболисты переедут во Вроцлав, именно там на "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют ответный матч против Чехии. Оба поединка – в 21:45 по Киеву.