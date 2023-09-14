Сборная Украина по футболу не будет проводить матч перед игрой с Италией

Сборная Украины по футболу не будет проводить товарищескую игру перед заключительным матчем отбора на чемпионат Европы-2024 против Италии. Последний поединок в квалификации будет для нас формально домашним и состоится 20 ноября.

Журналист и блогер Виктор Вацко сообщил, что "желто-синие" не планируют никакого спарринга в свободное окно. 9-й тур отбора на Евро-2024 состоится 16-18 ноября и подопечные Реброва его по календарю пропускают.

"Насколько я понимаю и по информации на данный момент – я подчеркиваю - на данный момент у меня информация, что в ноябре ни с кем играть товарняк мы не будем. Возможно, еще что-нибудь изменится", - сказал Вацко.

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С другой стороны. Вацко высказал личное мнение, что он не видит в этом смысле. С большой долей вероятности матч против Италии в 10-м туре будет финалом в этой квалификации.

"И зачем тратить эмоции и силы на какой-то контрольный матч перед решающей встрече", – отметил Виктор.

Вацко предложил вспомнить товарняк с Германией, после которого Украина с огромным трудом обыграла Северную Македонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в 6-м туре отборе на чемпионат Европы по футболу проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 2:1.

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