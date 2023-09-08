'Изоляция будет долгой': сборной России по футболу предрекли неутешительную судьбу

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин спрогнозировал сверхдлительное отстранение команд из страны-агрессорки от международных соревнований. Экс-футболист московского "Локомотива", французского "Бордо" и лондонского "Челси" пожаловался на то, что сейчас РФ "сейчас просто теряет поколение".

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Об этом Смертин заявил в интервью порталу Legalbet. Участник чемпионата мира-2002 и Евро-2004 также добавил, что считает госфинансирование футбольных клубов одно из главных проблем России, а также назвал самих игроков виновниками такого положения дел.

"Думаю, изоляция российского футбола будет продолжаться долго. У нас полная изоляция. Изоляция будет долгой. Мое мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определенных футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку. Переход в Азию? А сколько вы знаете азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Хотя бы сносно? Корея, Япония, Австралия, но это три страны, которые никогда не захотят с нами играть", – сказал Смертин.

Накануне сборная России позорно не смогла обыграть олимпийскую команду Египта в товарищеском матче. Перед игрой тренер россиян Валерий Карпин обреченно высказался о перспективах возвращения в международные соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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