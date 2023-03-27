Самолеты F-16 для Украины. Болельщики на ''Уэмбли'' устроили яркий перфоманс в поддержку нашей страны

Болельщики, пришедшие на матч отбора к Евро-2024 между Англией и Украиной на легендарном стадионе "Уэмбли", организовали флешмоб в поддержку передачи нашей стране военной авиации от британского правительства. Во время игры в Лондоне, которая завершилась победой британцев со счетом 2:0, украинские фанаты просили истребители для ЗСУ, пели и запускали бумажные самолеты.

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На 24-й минуте встречи на "Уэмбли" зрители как могли исполнили песню "Воздушным силам ВСУ нужны F-16". Это адаптация известной композиции "10 German Bombers", в которых идет речь о немецких бомбардировщиках, сбитых британскими воздушными силами.

Песня на арене в Лондоне начиналась так: "В воздухе было десять российских бомбардировщиков… и ВВС Украины сбили один".

А после исполнения композиции с трибун были запущены сотни сине-желтых бумажных самолетов, которые символизировали истребители, необходимые украинским военным для борьбы в небе с российскими оккупантами.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. За весь матч наша команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России отреагировали буйными фантазиями на проигрыш Украины в отборе к Евро-2024. Особенно досталось от болельщиков из РФ Михаилу Мудрику.

Также временный тренер национальной команды Руслан Ротань раскрыл план Украины на матч с Англией.

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