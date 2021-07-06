Сайт для взрослых готов помочь "Барселоне" оплатить новый контракт Месси: названо условие

Сайт для взрослых Stripchat предложил помощь "Барселоне" в подписании нового контракта с главной звездой клуба Лионелем Месси. Компания готова дать каталонцам 10 миллионов долларов и взамен стать стриминговым партнером команды в новом сезоне.

Как сообщает издание DailyStar, владелец Stripchat прислал письмо на имя президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты. Он признался, что не хочет, чтобы Месси уходил из каталонского клуба спустя столько лет.

"Как настоящий фанат футбола, я знаю, что "Барселона" ищет средства на продление контракта с лицом своего клуба – Лионелем Месси. Будет обидно, если аргентинец покинет команду, проведя в ней 20 лет. В попытке профинансировать его новое соглашение с "Барселоной" я готов предложить 10 миллионов долларов и стать стриминговым партнером клуба в новом сезоне. Наша компания специализируется на показе стримов интимного характера для 420 миллионов человек по всему миру", – написал Макс Беннетт.

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Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня, и сейчас аргентинец находится в статусе свободного агента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Stripchat уже пытался финансово помочь "Интеру", поставив немыслимое условие миланскому клубу.