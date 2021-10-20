Сабо – о "новом Шевченко" в "Динамо": он нулевой, не мог забить с 4 метров

Легендарный футболист и тренер Йожеф Сабо эмоционально прокомментировал пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, на которой тот посоветовал своему нападающему Владиславу Супряге задуматься о своей игре и роли в команде. В свое время испанский тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо", назвал Супрягу "новым Шевченко".

Йожеф Йожефович считает, что форвард ничего не показывает, хотя получает шанс от тренера.

"Все превознесли его, а он нулевой. Мало того, что не забивной, так еще с 4 метров не смог отправить мяч в ворота соперника. Потом сфолил", – цитирует эксперта meta-ratings.com.ua.

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Сабо предположил, что в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него.

"Ведь тот же Гармаш выходит на его позиции и забивает. Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В итоге пользуется доверием и играет. Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока что Луческу делает ставку на Гармаша", – сказал Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.