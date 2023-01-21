С ''Ювентуса'' сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций

Итальянский футбольный клуб "Ювентуса" лишен 15 очков в чемпионате Италии и опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. Такое наказание принял Федеральный апелляционный суд страны в связи с финансовыми махинациями туринской команды, сообщает Sky Sports.

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Изначально прокурор требовал снять с "черно-белых" девять очков, в итоге судья лишил команду Массимилиано Аллегри 15 пунктов.

"Ювентус" обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

После того, как скандал с "Юве" стал достоянием общественности, руководители клуба ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

Сразу после оглашения приговора "Ювентус" выступил с заявлением.

"Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте", – говорится на официальном сайте "Юве".

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