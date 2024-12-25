Зеленский поздравил еврейскую общину с началом Хануки и вместе с раввинами зажег ханукальные свечи. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 25 декабря, поздравил еврейскую общину с началом Хануки. Этот большой иудейский праздник также называется "Праздник огней" и "Праздник восьми свечей".

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Гарант принял участие в зажжении ханукальных свеч с раввинами Украины. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Ханукальную менору, которую можно увидеть на видео, ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

"У нас уникальная страна – сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы – победы света над тьмой", – отметил глава государства.

Он поздравил еврейскую общину с праздником, пожелав их семьям мира, радости и щедрой судьбы. Также Зеленский поблагодарил их за молитвы за Украину и украинцев.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий произнес благословение и рассказал о значимости Хануки, символизирующей большое чудо.

"Продолжается борьба между светом и тьмой. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится намного слабее, и мы ее скоро победим. Будем зажигать эти свечи и будем надеяться на Всевышнего – он нам поможет, и мы будем молиться со всеми, чтобы вскоре увидеть большие чудеса", – сказал он.

А глава совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Ханука также напоминает миру о победе небольшого количества людей над сильным врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул: один из самых больших христианских праздников Украина уже второй год празднует вместе с большинством христиан мира.

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