С огромным отрывом: букмекеры опубликовали неожиданные котировки на победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" считается явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов перед началом стадии плей-офф, которая стартует уже 14 февраля. Команда Пепа Гвардиола с неожиданно огромным отрывом лидирует в списке главных претендентов на завоевание трофея.

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Накануне первых матчей 1/8 финала аналитики обнародовали ставки на победителя Лиги чемпионов. "Манчестер Сити", который в первом раунде плей-офф сыграет с немецким "Лейпцигом", находится на вершине списка букмекеров. На итоговый триумф "горожан" в турнире можно поставить с коэффициентом 2,75.

Вслед за англичанами расположились французский ПСЖ и немецкая "Бавария", которые между собой определят четвертьфиналиста. На их победу в ЛЧ предлагается котировка 7,00.

Итальянский "Наполи", который уверенно лидирует в национальном чемпионате, включили в топ-4. Показатели на то, что подопечные тренера Маурицио Сарри впервые в истории выиграют самый престижный европейский клубный трофей, достигают уровня 10,00.

Пятерку главных фаворитов замыкают финалисты минувшего розыгрыша Лиги чемпионов – английский "Ливерпуль" и испанский "Реал" (по 11,00). На "Челси" Михаила Мудрика предлагается коэффициент 15,00. А на соседей команды украинца по городу "Тоттенхэм" – 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик провел неудачный матч с "Вест Хэмом", не нанеся ни одного удара по воротам соперника.

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