Экс-футболист "Шахтера" показал, как сейчас изнутри выглядит "Донбасс Арена"

Известный в прошлом игрок "Шахтера" Виталий Виценец приехал погостить в родной Донецк, где первым делом посетил некогда родной стадион. 30-летний экс-полузащитник сфотографировался на фоне "Донбасс Арены", а также заглянул внутрь стадиона.

Снимки с оккупированной арены, Виценец выложил у себя в Instagram. На кадрах видно, что поле арены находится в отличном состоянии. Трава выглядит ухоженной и нет намека на то запустение, которое было в начале года.

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Отметим, что последний раз Виталий приезжал в Донецк в декабре прошлого года и тоже первым делом поехал на "Донбасс Арену".

Снимок стадиона вызвал печальные эмоции у подписчиков 30-летнего экс-полузащитника.

Напомним, что Виценец выступал за "оранжево-черных" с 2010 по 2016 года, приняв участие в 14 поединках, в которых забил два гола.

Выступал за молодежную сборную Украины. На Евро-2009 Виталий сыграл всего один матч со сборной Словении, в котором получил травму и не смог продолжить дальнейшее выступление на турнире.

Виценец завершил карьеру футболиста в 2015 году из-за проблем с коленом. После этого работал футбольным агентом. Летом 2017 года возобновил игровую карьеру в составе "Мариуполя", но в конце сезона снова повесил бутсы на гвоздь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.