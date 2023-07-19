'Русские – домой!' Черчесова выгнали из 'Ференцвароша' после позора в квалификации Лиги чемпионов

"Ференцварош" уволил главного тренера команды Станислава Черчесова. Причиной стала ответная игра квалификации Лиги чемпионов против "Клаксвика" с Фарерских островов, которую чемпион Венгрии проиграл со счетом 0:3.

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По окончанию игрового времени болельщики "Ференцаврош" начали скандировать унизительную речевку в адрес Черчесова. Фанаты, заполнившие трибуны "Групама Арены" в Будапеште, не смогли простить 59-летнему россиянину такой результат, после финального свистка зарядив "Русские - домой!". Также полный стадион скандировал "До свидания".

Последние минуты встречи "Ференцвароша" играл под гулом своих болельщиков, которые свистели, когда мяч был у венгерских игроков и приветствовали аплодисментами удары со стороны фарерской команды.

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