"Россияне для меня существуют". Блохин впервые высказался о войне в Украине

Легендарный украинский футболи Олег Блохин, работающий сейчас в УАФ сопредседателем Комитета национальных сборных, считает, что после начала войны в Украине россияне для него продолжат существовать, но не сама Россия. 69-летний экс-тренер сборной по прежнему остается на родине и не собирается никуда уезжать.

В тоже время Блохин признался, что когда над головой пролетают ракеты, а в 200 метрах горит дом, то осознаешь, "что что-то происходит в этой жизни неправильно".

"Никогда не собирался никуда уезжать. Я родился тут. То, что произошло, не вписывается ни в какие рамки. После такого, наверное, россияне для меня существуют. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях", – заявил Блохин в интервью телеканалу "Футбол".

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Олег Владимирович уверен, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать.

"Думаю, что мы победим в этой борьбе. Но жизнь поменялась, я думаю, очень серьезно. Не только у меня, а, наверное и у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город", – отметил Блохин.

Легенда нашего футбола на 100% уверен, что все в Украине возродится.

"Во время войны будет какая-то пауза, а потом и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и в нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь будет все хорошо. Я верю в это. Страна никуда не денется, я даже такого не представляю", – подытожил Блохин.

2 декабря прошлого года Блохина вычеркнули из обновленного списка кандидатур для награждения государственными наградами нашей страны. Изначально Олега Владимировича представили к награде "Герой Украины".