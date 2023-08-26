Россия выдала новый фейк с Украиной и стадионом в Греции после визита Зеленского. Видеофакт

Главный пропагандистский рупор России "РИА Новости" заявил, что стадион "Караискакис" якобы подсветили надписями против поставок оружия Киеву. В качестве доказательства росСМИ публикует видео, которое "эксклюзивно" им передал источник.

Видео дня

В ролике видно, как по верхнему краю сооружения в Пиреях мигает текст, сделанный зеленым лазером, в котором используют все наративы кремлевской пропаганды: Зеленского называют диктатором и призывают остановить "нацизм в Украине".

При детальном рассмотрении становится видно, что буквы наложены на нечеткое ночное изображение стадиона.

Эту публикацию сразу подхватили российские информационные помойки.

Ранее так называемые журналисты из "РИА Новости" выложили у себя фейк про Харлан, придумав несуществующую обложку французского издания Charlie Hebdo с оскорбительным шаржем на нашу фехтовальщицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам визита президента Зеленского в Грецию стало известно, что Афины присоединятся к авиационной коалиции и будут участвовать в подготовке украинских авиаторов на F-16. Стороны обсуждают соответствующие детали.

Кроме того, Греция отказывается от обслуживания зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", стоящих на вооружении греческой армии. Контракт со страной-агрессором Россией будет расторгнут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!