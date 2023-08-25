Греция разрывает контракт с Россией на обслуживание ЗРК 'Тор-М1' и 'Оса-АКМ': СМИ раскрыли громкие подробности

Греция намерена отказаться от обслуживания зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", стоящих на вооружении греческой армии. Контракт со страной-агрессором Россией будет расторгнут.

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Об этом сообщает портал pronews, ссылаясь на документ военного ведомства, созданный для парламента. Согласно ему, правительство "решило отказаться от контрактов обслуживания" российских систем.

Это означает, что их вскоре снимут с вооружения, поскольку запчастей и комплектующих, имеющихся в Греции, хватит "на несколько месяцев" с учетом того, что правительство ранее решило отказаться от выполнения уже заключенных договоров на обслуживание.

В общей сложности на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн. евро. В материале утверждается, что скорее всего эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение сугубо политическое.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по результатам визита президента Зеленского в Грецию стало известно, что Афины присоединятся к авиационной коалиции и будут участвовать в подготовке украинских авиаторов на F-16. Стороны обсуждают соответствующие детали.

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