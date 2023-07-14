Россия пошла против УЕФА: крымские клубы стартуют в чемпионате РФ по футболу.

Ялтинский "Рубин" и "Севастополь" в воскресенье, 16 июля, проведут первые матчи в розыгрыше второй лиги чемпионата Россия по футболу. Команды из оккупированного Крыма стартуют в первом сезоне дивизиона Б турнира, который является четвертым по силе в стране-агрессорке после Премьер-лиги, первой лиги и дивизиона А второй лиги.

Видео дня

Обе крымские команды попали в подгруппу 1, говорится на официальном сайте лиги. На первом этапе они проведут по 12 матчей с российскими коллективами и попытаются попасть в тройку лучших, что даст право продолжить борьбу за повышение в классе.

В стартовом матче чемпионата "Севастополь" примет на своем поле ростовский СКА, а "Рубин" отправится в гости к "Биологу-Новокубанск".

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) категорически запретил России включать крымские команды в свои чемпионаты. В ответ Российский футбольный союз (РФС) заявил, что первенство второй лиги является самостоятельной организацией. При этом, по международным правилам, за весь профессиональный футбол в РФ отвечает именно РФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские футбольные клубы отказались от участие в новом розыгрыше Кубка России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!