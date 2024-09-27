'Россия перевоспитала'. В Госдуме устроили вакханалию после 'вербовки' знаменитого футболиста, поддерживавшего Украину

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Россия перевоспитала футболиста сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича. 32-летний хавбек накануне подписал контракт с московским ЦСКА на правах свободного агента.

Видео дня

После подписания договора босниец извинился за свои слова о России. Четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса" и финалист Лиги чемпионов в начале сентября 2022 года выступил против матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

"Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? "Мне хороший контракт предложили"? Посмотрим, что теперь напишут про него. Думаю, в Европе его будут жестче критиковать, чем в России. Мы же всегда все прощаем. А так, хорошо, что наша страна перевоспитала человека и теперь он встал на нашу сторону", – цитирует Журову "РБ Спорт".

В комментариях российские болельщики высмеяли такой ура-патриотизм своей соотечественницы.

"Ахахахаха господи что она несет. "Наша страна перевоспитала человека" да прям за день. Вот это прогресс", "Такое ощущение, что завезли не футболиста, а жертву европейской пропаганды, который чудесным образом "прозрел", стоило лишь поставить подпись в контракте. Видать большую часть зарплаты ему не ЦСКА платить будет, а наше правительство", – пишут юзеры.

Юзеры засомневались в интеллекте Журовой после ее высказывания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!