Украинский футболист испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля не смог сдержат эмоций, комментируя обстрел Одессы оккупантами. У себя в Telegram-канале бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля назвал россиян убийцами и алкашами.

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"Россия – не государство. Русский – не нация. Навоз на мировой карте. Нелюди, которым все равно. Они до сих пор ходят в туалет на дыру в полу или на ведро, но пытаются разрушать все, что есть цивилизованного в других странах. Настоящие варвары," – написал Роман.

Отреагировал Зозуля и на вопли российских пропагандистов о том, что все ракетные удары были нанесены по военным объектам Украины.

"Снова из помойного росТВ мы слышим о поражении иностранных наемников Украины. Стоянки беспилотных катеров. Наверное, это все было в соборе… Навоз современного мира. Вы ответите за все!" – подытожил украинский форвард.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 июля российские оккупационные войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Больше всего досталось историческому центру города на побережье Черного моря: там повреждены памятники архитектуры, собор, жилые дома.

Среди поврежденных и частично разрушенных объектов – памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. В частности, Дом ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который когда-то уничтожали "советы".

В российском минобороны, цинично оправдываясь за ракетные удары по Одессе, заявили, якобы в одесском соборе "готовились теракты против РФ".

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