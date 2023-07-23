Скабеева цинично заявила, что Украина сама обстреляла собор в Одессе: в сети отреагировали

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично заявила, что якобы Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Она выдала, что украинская армия якобы ударила по святыне ракетой ПВО и выдает ее за российскую.

Видео дня

Об этом кремлевская пропагандистка написала в своем Telegram. Также Скабеева опубликовала кадры разрушенного собора.

"ВСУ запустили ракету ПВО по Спасо-Преображенскому собору в Одессе и выдают ее за российскую", – отметила россиянка.

Украинцев в сети разозлили ее заявления. Людей, которые и так шокированы ночным обстрелом украинского города, возмутил такой цинизм, они в который раз задались вопросом, когда мир наконец прекратит этот ужас. Также комментаторы высказали мнение, что российские потребители кремлевской пропаганды, конечно же, поверят в такую нелепость.

"Ага, верим 5-й день подряд. Это же надо наглости иметь так п**деть", "Ру*ня и не такое дерьмо жрала", "Это уже просто капец", "Неподвластный осознанию цинизм", "Думала, что на дне, но снизу постучали", "Ку*ва, когда уже мир поймет, что Московия – это тотальное зло?", "Когда уже весь мир придет в себя и поймет, что Путин – новый гитлер", "Россиянин – означает тупой. Они и го*но сожрут, если им сказать, что это шоколад", – писали возмущенные украинцы.

Напомним: ночью 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и рядом жилые дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной теракт в Одессе. Он подчеркнул, что никакого оправдания такому террору нет и быть не может. Украина непременно ответит российским террористам;

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что атаками на Одесщину Россия пытается добиться изоляции Украины от Черного моря. Еще одна побочная цель – запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора", а затем спровоцировать голод в Африке и волну мигрантов с континента в Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!