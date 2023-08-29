'Россия бьет из пушек. У вас есть 10 секунд до прилета'. Украинский футболист – о ситуации в Херсоне

Бывший украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, который в июле покинул клуб и стал учится в Киеве на тренера, рассказал о поездке на юг нашей страны. По словам 34-летнего футболиста, у него нашлось немного времени, чтобы на 4 дня отправиться в Херсон.

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Дитятьев с коллегой занимаются волонтерством и помогает пенсионерам, оставшимся на прифронтовой линии. Алексей признался, что жизнь в Херсоне очень тяжелая.

"Русские находятся на другом берегу реки, то есть менее чем в километре от центра Херсона. Каждый день артиллерия обстреливает город и от снарядов сложно укрыться. Они стреляют из пушек, и у вас есть максимум 10 секунд от выстрела до взрыва снаряда. И так день за днём, практически час за часом. Жизнь там драматична", – отметил игрок в интервью польскому изданию Sport.se.

Дитятьев признался, что присутствующий страх не помешал ему лично увидеть, какая ситуация в городе.

"Я хотел помочь, и думаю, что сделал это. В начале войны, когда русские заняли Херсон, доставить что-либо было невозможно, потому что не было коридора для помощи мирному населению. Что касается безопасности, у нас была соответствующая одежда, бронежилеты, но не было оружия, потому что его имеют только солдаты, проходящие службу в армии", – сказал Алексей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сборах Турции Алексей Дитятьев сорвал с флагштока флаг России, который был вывешен рядом с украинским флагом.

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