Российский клуб поздравил Зинченко с рекордом в матче Украина – Франция

Генеральный директор российского клуба "Уфа" Шамиль Газизов в Instagram от имени команды поздравил украинского футболиста Александра Зинченко с рекордом в сборной Украины.

Полузащитник "Манчестер Сити" вывел "желто-синих" на матч сборной Франции, став самым молодым капитаном в истории национальной команды.

"Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами. Поэтому футбольный клуб "Уфа" и вся большая армия болельщиков за тобой следим. Желаем тебе дальнейших успехов!" – сказал Газизов на видео.

В комментарии Александр отреагировал на поздравление, поставив несколько смайлов в виде сердечек.

Зинченко отреагировал на поздравление Instagram Уфы

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом, но матч был очень непростым.

Напомним, что Зинченко выступал за "Уфу" с зимы 2015 года. В июле 2016-го перешел в английский "МанСити".