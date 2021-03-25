Російський клуб привітав Зінченка з рекордом в матчі Україна – Франція

Максим Іншаков Футбол 22:19, 25.03.2021 Оновлено: 22:28, 25.03.2021

Генеральний директор російського клубу "Уфа" Шаміль Газізов в Instagram від імені команди привітав українського футболіста Олександра Зінченка з рекордом в збірній України.

Півзахисник "Манчестер Сіті" вивів "жовто-синіх" на матч збірної Франції, ставши наймолодшим капітаном в історії національної команди.

"Саня, привіт! Вітаю тебе з твоїм новим досягненням. Завжди ти був з лідерськими якостями. Тому футбольний клуб "Уфа" і вся велика армія уболівальників за тобою стежимо. Бажаємо тобі подальших успіхів!" – сказав Газізов на відео.

У коментарі Олександр відреагував на привітання, поставивши кілька смайлів у вигляді сердечок.

Зінченко відреагував на привітання
Instagram Уфи

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.

Нагадаємо, що Зінченко виступав за "Уфу" з зими 2015 року. У липні 2016-го перейшов до англійського "МанСіті".

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