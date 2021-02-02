Футболист ударил прямой ногой в лицо голкиперу. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Футболист ударил голкипер

Голкипер бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил серьезную травму лица в матче 33-го тура чемпионата страны.

На 80-й минуте его опасно атаковал защитник "Васко да Гама" Леандро Кастан. 34-летний экс-футболист сборной Бразилии после подачи штрафного удара возле чужих ворот попытался сыграть на опережение, но вместо мяча попал шипами бутс прямо в голову голкиперу.

Рефери сперва не увидел нарушения правил, но после просмотра ВАР показал игроку красную карточку.

Позже в сети появилось фото последствий удара.

Встреча завершилась в нулевую ничью. В турнирной таблице оба клуба занимают соседние 14-е и 15-е места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий бразильского мини-футбольного клуба "Коринтианас" Даниэль Баталья во время матча ударил игрока "Сан-Карлоса" Фернандиньо ногой в голову.

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