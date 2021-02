Футболист ударил прямой ногой в лицо голкиперу. Видео

Голкипер бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил серьезную травму лица в матче 33-го тура чемпионата страны.

На 80-й минуте его опасно атаковал защитник "Васко да Гама" Леандро Кастан. 34-летний экс-футболист сборной Бразилии после подачи штрафного удара возле чужих ворот попытался сыграть на опережение, но вместо мяча попал шипами бутс прямо в голову голкиперу.

Рефери сперва не увидел нарушения правил, но после просмотра ВАР показал игроку красную карточку.

Позже в сети появилось фото последствий удара.

Rapaz, Castan jogador do Vasco da Gama dizer que o que ele fez com o goleiro do Bahia foi sem querer eu não sei o que é querer fazer alguma coisa. pic.twitter.com/XqtMvIMoEq