Российский футболист забил победный гол с центра поля на последней минуте. Видео

Полузащитник "Волгаря" из Астрахани Александр Болонин отметился фантастическим ударом с центра поля в матче Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) против "Алании".

На 89-й минуте при счете 0:0 владикавказские игроки неудачно разыграли угловой. Мяч перехватил Болонин, который сделал с ним несколько шагов и мощно пробил с 60 метров. Вышедший за пределы штрафной вратарь Ростислав Солдатенко хотел ценой красной карточки словить мяч, но не успел.

Этот гол стал единственный в матче. После победы "Волгарь" набрал 50 очков и вышел на 11-е место в таблице второго по силе футбольного дивизиона Росии. "Алания" идет четвертой.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий шотландского клуба "Данди Юнайтед" Лоуренс Шенкленд отметился фантастическим голом в 23-м туре чемпионата страны.

25-летний футболист сборной Шотландии спас свою команду от поражения в матче против "Сент-Джонстон" (2:2), забив мяч с центра поля.