Російський футболіст забив переможний гол з центру поля на останній хвилині. Відео

Максим Іншаков Футбол 20:36, 3.04.2021 Оновлено: 20:41, 3.04.2021

Півзахисник "Волгаря" з Астрахані Олександр Болонiн відзначився фантастичним ударом з центру поля в матчі Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) проти "Аланії".

На 89-й хвилині за рахунку 0:0 гравці з Владикавказу невдало розіграли кутовий. М'яч перехопив Болонiн, який зробив з ним кілька кроків і потужно пробив з 60 метрів. Воротар Ростислав Солдатенко, який вийшов за межі штрафного, хотів ціною червоної картки зловити м'яч, але не встиг.

Цей гол став єдиний в грi. Після перемоги "Волгарь" набрав 50 очок і вийшов на 11-е місце в таблиці другого за силою футбольного дивізіону Росії. "Аланія" йде четвертою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник шотландського клубу "Данді Юнайтед" Лоуренс Шенкленд відзначився фантастичним голом в 23-му турі чемпіонату країни.

25-річний футболіст збірної Шотландії врятував свою команду від поразки в матчі проти "Сент-Джонстон" (2:2), забивши м'яч з центру поля.

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