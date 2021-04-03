Російський футболіст забив переможний гол з центру поля на останній хвилині. Відео

Півзахисник "Волгаря" з Астрахані Олександр Болонiн відзначився фантастичним ударом з центру поля в матчі Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) проти "Аланії".

На 89-й хвилині за рахунку 0:0 гравці з Владикавказу невдало розіграли кутовий. М'яч перехопив Болонiн, який зробив з ним кілька кроків і потужно пробив з 60 метрів. Воротар Ростислав Солдатенко, який вийшов за межі штрафного, хотів ціною червоної картки зловити м'яч, але не встиг.

Цей гол став єдиний в грi. Після перемоги "Волгарь" набрав 50 очок і вийшов на 11-е місце в таблиці другого за силою футбольного дивізіону Росії. "Аланія" йде четвертою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник шотландського клубу "Данді Юнайтед" Лоуренс Шенкленд відзначився фантастичним голом в 23-му турі чемпіонату країни.

25-річний футболіст збірної Шотландії врятував свою команду від поразки в матчі проти "Сент-Джонстон" (2:2), забивши м'яч з центру поля.