Российский футболист повторил уникальный "тулуп Гатагова" и забил гол. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Егор Елисеенко

Футболист молодежной команды московского "Локомотива" Егор Елисеенко повторил ставший культовым финт Алана Гатагова, который тот выполнил в 2010 году. Гатагов, в то время также выступая за "Локомотив", пытался сделать навес в игре с "Сатурном", но в итоге ему удался эффектный прием.

Алан промахнулся по мячу и по инерции в прыжке совершил оборот вокруг своей оси. Комментатор Михаил Поленов в эфире назвал этот элемент "тулуп Гатагова".

Тоже самое сделал и Елисеенко, но в отличии от финта своего старшего коллеги, удар Егора стал результативным.

Встреча закончилась победой "железнодорожников" со счетом 3:0. Кроме Елисеенко, отличился Даниил Котельников. Первый гол гости забили сами в свои ворота.

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