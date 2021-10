Российский футболист повторил уникальный "тулуп Гатагова" и забил гол. Видео

Футболист молодежной команды московского "Локомотива" Егор Елисеенко повторил ставший культовым финт Алана Гатагова, который тот выполнил в 2010 году. Гатагов, в то время также выступая за "Локомотив", пытался сделать навес в игре с "Сатурном", но в итоге ему удался эффектный прием.

Алан промахнулся по мячу и по инерции в прыжке совершил оборот вокруг своей оси. Комментатор Михаил Поленов в эфире назвал этот элемент "тулуп Гатагова".

Тоже самое сделал и Елисеенко, но в отличии от финта своего старшего коллеги, удар Егора стал результативным.

