Российские "освободители" разрушили школу мадридского "Реала" в Ирпене. Видео

Социально-спортивная школа "Реал Мадрид" в Ирпене была разрушена оккупационными войсками Российской Федерации. Видео последствий вторжения опубликовал у себя в Facebook двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

Заведение на базе ирпенского лицея №3 в 2019 году открывали звезды мирового спорта и бывшие футболисты "Реала", такие как Клод Макелеле, Эдвин Конго и Хосе Эмилио Амависка.

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До начала войны тут учились более 1700 детей от 6 до 17 лет из социально незащищенных семей.

"Были в соседнем дворе и ужаснулись от увиденного через знакомый забор. В 2022 году "освободители" уничтожили все.

Детей в городе почти нет, школа вся иссечена, ни одного уцелевшего стекла, вокруг мины, дыры, кратеры, крыша выгорела, оборудование разломлено, пол в лужах

По словам Медведенко, директор с несколькими учителями и работниками школы уже начал уборку, однако масштабы разрушений огромные, и когда вернуться дети – неизвестно.

"Посмотрите видео о том, как "русский мир" пришел в жизнь школьников мирного Ирпеня", – сказал Медведенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оссийские оккупанты уничтожили ирпеньский стадион "Чемпион" на котором в свое время выступали женская юношеская сборная Украины по футболу и мужская сборная Украины по регби-7.