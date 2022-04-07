Российские оккупанты уничтожили ирпенский стадион "Чемпион" на котором в свое время выступали женская юношеская сборная Украины по футболу и мужская сборная Украины по регби-7. Фотографий последствий опубликовало информационное агентства ITV.

В интервью ирпенским журналистам начальник Управления образования и науки Ирпенского горсовета Олег Билорус, заявил, что был шокирован увиденным.

"Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать "прилетов" и еще шесть - в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занимались спортом столько детей… Просто слезы на глазах…", – признался Билорус.

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Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус назвал стадион имени Гагарина и местную библиотеку "стратегическими военными объектами".