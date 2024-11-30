Российские оккупанты убили отца голкипера донецкого 'Шахтера' и чемпиона Украины

Отец голкипера донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского, Дмитрий Твардовский, погиб, защищая Украину на фронте, сообщает пресс-служба "горняков". Герою навсегда осталось 45 лет.

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Дмитрий Анатольевич с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Он служил минометчиком и принимал участие в боях на самых горячих направлениях на востоке страны, защищая независимость Украины и свободу ее народа.

Трагедия произошла 21 ноября 2024 года в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подразделение, в котором служил Дмитрий, попало под обстрел. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался.

Денис Твардовский является воспитанником черновицкого футбола. В 2016 году начал выступать в составе местной "Буковины", а с 2017 по 2020 год играл в составе "Шахтёра". Начиная с сезона 2020/21 играл за юношескую команду "Шахтера" в юношеском чемпионате Украины. В середине сентября 2021 года попал в заявку "горняков" на юношескую Лигу УЕФА

В футболке первой команды "горняков" дебютировал 18 июля 2023 года в товарищеском поединке против амстердамского "Аякса". Твардовский вышел на поле на 46-й минуте вместо Дмитрия Ризныка. Впервые в заявку "Шахтёра" на официальные турниры попал 29 июля 2023 года на поединок 1-го тура Премьер-лиги Украины против харьковского "Металлиста 1925".

В начале октября 2021 года главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский включил Дениса в заявку на матчи квалификации юношеского чемпионата Европы 2022.

14 ноября 2022 года главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань вызвал Твардовского на тренировочный сбор в Грузию. 21 ноября 2022 года дебютировал за украинскую "молодежку" в ничейном (1:1) поединке против молодежной сборной Грузии.

Является чемпионом Украины (23/24) и обладателем Кубка Украины (23/24).

Как сообщал OBOZ.UA, в июле этого года На фронте погиб отец игрока национальной сборной по баскетболу 3х3 Анжелики Ляшко. Александр Ляшко служил в должности стрелок-помощник гранатометчика 3-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7085 воинской части А7014 в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго.

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