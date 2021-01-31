Непобедимый россиянин спровоцировал массовую драку на турнире ММА в Польше. Видео

Дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Мусаев (13-0), выступающий в полусреднем весе, стал зачинщиком массовой драки на турнире KSW 58, который прошел в Лодзе.

KSW (Konfrontacja Sztuk Walki), более известная своими инициалами, считается ведущей организацией по ММА в Польше и одной из ведущих в Европе.

23-летний россиянин победил словенца Уроса Юришича (11-0) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27), однако остался не доволен работой рефери.

Вместе со своей командой он начал предьявлять претензии сперва судье, а затем и команде соперника. В какой то момент, Мусаев подошел к оппоненту схватил его и бросил на канвас.

Спустя несколько мгновений к потасовке присоединились все, кто был в октагоне.

По итогам инцидента руководство KSW пообещало разобраться и наказать виновных.

Как сообщал OBOZREVATEL, два российских бойца смешанных единоборств (ММА) погибли в результате массовой драки под Махачколой.