Российская ракета попала в дом знаменитого футболиста сборной Украины. Видео
Ракетный удар российских оккупантов по Херсонщине разрушил дом украинского футболиста итальянской "Аталанты" Виктора Коваленко, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за "Эмполи". У себя в Instagram 28-летний уроженец Херсона выложил видео с последствиями прилета.
"Ракета попала в дом, где я жил всю жизнь. Это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх, который я пережил не передать словами потому, что там была мама. Слава богу с ней все хорошо! Но с*ка мы за это вам ответим!" – написал Коваленко.
Кроме того чемпион Украины и 2016/2017 в составе "Шахтера" разместил ссылку на "банку", для ВСУ.
"Если вы хотите помочь нашим военным, чтобы они разъе*али их, то вот сбор на Херсонское направление", – добавил Коваленко.
На момент публикации новости собрано 254 000 грн.
Стоит отметить, что по данным итальянской прессы Коваленко за прошлый сезон в "Эмполи" заработал порядка 2 млн фунтов (104 млн грн). Приблизительная зарплата украинского футболиста в месяц составляет около 8,7 млн грн.
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