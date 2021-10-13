Роналду сделал хет-трик за сборную Португалии и обновил мировой рекорд. Видео

Среди результатов отборочного турнира ЧМ-2022 12 октября выделяется разгромная победа сборной Португалии над Люксембургом со счетом 5:0. Звездный форвард хозяев Криштиану Роналду оформил хет-трик и довел количество своих голов в составе национальной команды до 115. Это лучший показатель в истории. 36-летний футболист увеличил свой отрыв от других голеадаров в сборных.

В поединке в Фару форвард английского "Манчестер Юнайтед" уже к 13-й минуте дважды реализовал пенальти. А на 87-й минуте Роналду забил мяч и с игры, установив окончательный счет. Смотрите обзор матча.

Криштиану увеличил свой отрыв от иранца Али Даеи, который в свое время ярко выступал в немецкой "Баварии", до шести голов.

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До эпохи Роналду лучшим бомбардиров в Европе длительное время оставался венгр Ференц Пушкаш с 84 голами, но португалец его давно обошел и продолжает уходить в отрыв.

Сборная Португалии пока занимает второе место в группе А. В ноябре ее ждет решающий поединок отбора с сербами.

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