Роналду принес МЮ победу над 'Арсеналом' и попрощался с тренером. Видео

Звездный Криштиану Роналду вновь выручил "Манчестер Юнайтед" и принес ему волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии 2 декабря. В присутствии 73 тысяч зрителей на стадионе "Олд Траффорд" МЮ победил со счетом 3:2.

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Смита-Роу. В конце первого тайма португалец Бруну Фернандеш сравнял счет, а в начале второго Роналду ударом из штрафной площадки вывел хозяев вперед.

После того, как Эдегор восстановил равновесие, решающим стал момент на 70-й минуте. Рефери лишь после помощи VAR назначил пенальти, и Криштиану мощным ударом по центру установил окончательный счет. Смотрите лучшие моменты игры.

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Этот матч стал последним для Майкла Каррик не только на посту и. о. главного тренера МЮ, но и в целом в клубе. 40-летний специалист после игры объявил, что покидает "Красных дьяволов". В команде он играл в 2006-2018 гг., придя из "Тоттенхэма".

Последние годы был ассистентом Жозе Моуриньо и Уле-Гуннара Сульшера. Теперь же передает команду немцу Ральфу Рангнику, который покинул московский "Локомотив" и получил разрешение на работу в Англии.

Победа над "канонирами" позволила "Манчестер Юнайтед" набрать после 14 туров 21 очко и подняться на седьмое место в Премьер-лиге.

В ближайшее воскресенье, 5 декабря, МЮ примет середняков из "Кристал Пэлас".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" грозят лишить чемпионства из-за бонусов Роналду.