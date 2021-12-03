Роналду принес МЮ победу над "Арсеналом" и попрощался с тренером. Видео
Звездный Криштиану Роналду вновь выручил "Манчестер Юнайтед" и принес ему волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии 2 декабря. В присутствии 73 тысяч зрителей на стадионе "Олд Траффорд" МЮ победил со счетом 3:2.
Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Смита-Роу. В конце первого тайма португалец Бруну Фернандеш сравнял счет, а в начале второго Роналду ударом из штрафной площадки вывел хозяев вперед.
После того, как Эдегор восстановил равновесие, решающим стал момент на 70-й минуте. Рефери лишь после помощи VAR назначил пенальти, и Криштиану мощным ударом по центру установил окончательный счет. Смотрите лучшие моменты игры.
Этот матч стал последним для Майкла Каррик не только на посту и. о. главного тренера МЮ, но и в целом в клубе. 40-летний специалист после игры объявил, что покидает "Красных дьяволов". В команде он играл в 2006-2018 гг., придя из "Тоттенхэма".
Последние годы был ассистентом Жозе Моуриньо и Уле-Гуннара Сульшера. Теперь же передает команду немцу Ральфу Рангнику, который покинул московский "Локомотив" и получил разрешение на работу в Англии.
Победа над "канонирами" позволила "Манчестер Юнайтед" набрать после 14 туров 21 очко и подняться на седьмое место в Премьер-лиге.
В ближайшее воскресенье, 5 декабря, МЮ примет середняков из "Кристал Пэлас".
Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" грозят лишить чемпионства из-за бонусов Роналду.