Роналду назвал себя лучшим бомбардиром в истории футбола и обратился к Пеле

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился "идеальным" хет-триком в матче итальянской Серии А против "Кальяри", после чего назвал себя лучшим бомбардиром в истории футбола.

На своей странице в Instagram португалец обратился к Пеле, объяснив, что внимательно следил за ситуацией с количеством голов бразильца в официальных матчах, и заявив, что очень уважает "Короля футбола".

"Предыдущие недели были переполнены различной статистикой, которая указывала на то, что я стал лучшим бомбардиром в истории футбола, превзойдя достижение Пеле, забившего 757 голов в официальных матчах. Я безгранично уважаю "Короля футбола", поэтому учитываю и те 10 голов, которыми он отличился, защищая цвета штата Сан-Паулу и бразильской сборной военных. С тех пор прошло много времени, футбол изменился, но это не значит, что мы можем трактовать историю в своих интересах", – написал Роналду у себя в социальной сети.

Пеле ответил звездному португальцу, опубликовав совместную фотографию с Роналду в своем профиле.

"Жизнь – полет в одиночестве. Каждый из нас идет во своему пути, а твой путь просто невероятен. Я восхищаюсь тобой и не скрываю, что люблю наблюдать за твоей игрой. Поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я сожалею только о том, что не могу обнять тебя в этот день. Но я делюсь этой фотографией и посвящаю ее тебе и нашей дружбе, которая длится на протяжении долгих лет", – заявил Пеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" может продать Роналду после окончания нынешнего сезона. Согласно информации СМИ, Криштиану может вернуться в "Реал".