Роналду и Погба отвернулись от обвиненного в изнасиловании Гринвуда

Сразу несколько звездных футболистов "Манчестер Юнайтед" высказали свое негативное отношение к поступку молодого форварда Мейсона Гринвуда, которого обвинили в домашнем насилии и принуждению к сексу. Португалец Криштиану Роналду, француз Поль Погба, испанец Давид Де Хеа, уругваец Эдинсон Кавани, бразилец Фред, англичане Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард отписались от одноклубника в сети Instagram.

Об этом сообщает английское издание Daily Mail, отмечая, что многие игроки МЮ до сих пор следят за страницей 20-летнего одноклубника. Среди таких – капитан команды Харри Магуайр, португалец Бруну Фернандеш и еще более 10 человек. Кстати, на официальном сайте "Красных дьяволов" Гринвуд все еще считается членом клуба. А вот продукцию с именем Мейсона из интернет-магазина убрали.

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Нападающий МЮ, который зарабатывает 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю, был арестован в воскресенье, 30 января, вечером по обвинению в избиении своей подруги Харриет Робсон. В понедельник полиция допрашивала его и не отпустила на свободу, оставив за решеткой и в ночь на вторник, 1 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, модель показала, что с ней сделал футболист сборной Англии, принуждая к сексу.

Ранее француза Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" обвинили в изнасиловании.