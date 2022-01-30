Знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" арестован по подозрению в изнасиловании

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении свой девушки Харриет Робсон, сообщает The Sun со ссылкой на полицию. 20-летний футболист сборной Англии в ближайшее время будет находится под стражей.

20-летняя модель выложила в Instagram последствия нападения спортсмена, а также разместила аудиозапись, на которой слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

"Было начато расследование, и после расследования мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается", – отметил в интервью The Sun источник в полиции.

Видео дня

Представители МЮ подтвердили, что нападающий не вернется к тренировкам и не будет играть в матчах "до особого распоряжения", поскольку они "не оправдывают насилие любого рода".

Гринвуд пришел академию "Манчестер Юнайтед" в шесть лет и сделал впечатляющую карьеру.

Впервые за основной состав МЮ сыграл 2019 году, став самым молодым бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в еврокубках в возрасте 17 лет и 353 дней. С тех пор форвард провел 129 матчей за "красных дьяволов", забив 22 гола.

Гринвуд также несколько раз представлял Англию в сборных U-17 и U-21. В августе 2020 года был включен в состав основной сборной Англии. Он является пятым самым дорогим игроком в Европе. Его трансферная стоимость составляет 119 миллионами евро.

Напомним, что Мейсона Гринвуда в сентябре позапрошлого года выгнали из расположения сборной Англии после того, как он привел в отель исландскую модель.

Спустя несколько месяцев игрок попался на вдыхании веселящего газа.