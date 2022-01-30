Знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" арестован по подозрению в изнасиловании

Максим Иншаков
Футбол
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Мейсон Гринвуд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении свой девушки Харриет Робсон, сообщает The Sun со ссылкой на полицию. 20-летний футболист сборной Англии в ближайшее время будет находится под стражей.

20-летняя модель выложила в Instagram последствия нападения спортсмена, а также разместила аудиозапись, на которой слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

Харриет Робсон встречалась с Гринвудом больше 2 лет

"Было начато расследование, и после расследования мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается", – отметил в интервью The Sun источник в полиции.

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Харриет Робсон обвинила Мэйсона Гринвуда в насилии

Представители МЮ подтвердили, что нападающий не вернется к тренировкам и не будет играть в матчах "до особого распоряжения", поскольку они "не оправдывают насилие любого рода".

МЮ отстранил Гринвуда
Харриет Робсон

Гринвуд пришел академию "Манчестер Юнайтед" в шесть лет и сделал впечатляющую карьеру.

Мейсон Гринвуд

Впервые за основной состав МЮ сыграл 2019 году, став самым молодым бомбардиром "Манчестер Юнайтед" в еврокубках в возрасте 17 лет и 353 дней. С тех пор форвард провел 129 матчей за "красных дьяволов", забив 22 гола.

Мейсон Гринвуд арестован

Гринвуд также несколько раз представлял Англию в сборных U-17 и U-21. В августе 2020 года был включен в состав основной сборной Англии. Он является пятым самым дорогим игроком в Европе. Его трансферная стоимость составляет 119 миллионами евро.

Напомним, что Мейсона Гринвуда в сентябре позапрошлого года выгнали из расположения сборной Англии после того, как он привел в отель исландскую модель.

Харриет Робсон встречается с игроком 2 года
Харриет Робсон
Харриет Робсон обвинила футболиста в насилии
Харриет Робсон

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АнглияМейсон Гринвуд