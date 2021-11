Роналду и Каррик обновили рекорды МЮ, Нойер догнал Буффона: интересная статистика ЛЧ

В матчах Лиги чемпионов 23 ноября статистики обнаружили сразу несколько примечательных фактов. В создании одного из рекордов приняло участие и киевское "Динамо", "посодействовав" форварду "Баварии" Роберту Левандовскому.

Польский голеадор оказался первым футболистом в истории, который забивал мячи в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, пишет статистический ресурс Opta Joe. Также заметим, что уже в этом сезоне 2021/2022 Роберт отличился девять раз.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер догнал легендарного итальянского коллегу Джанлуиджи Буффона по количеству матчей в Лиге чемпионов (124). Только бывший голкипер "Реала" и "Порту" Икер Касильяс провел больше поединков – 177!

124 – Manuel Neuer makes his 124th Champions League appearance today (level with Gianluigi Buffon); among goalkeepers, only Iker Casillas has played more games in the competition's history (177). Milestone. #DYNFCB #UCL pic.twitter.com/RGBQm3HCjO