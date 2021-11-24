Роналду и Каррик обновили рекорды МЮ, Нойер догнал Буффона: интересная статистика ЛЧ

В матчах Лиги чемпионов 23 ноября статистики обнаружили сразу несколько примечательных фактов. В создании одного из рекордов приняло участие и киевское "Динамо", "посодействовав" форварду "Баварии" Роберту Левандовскому.

Польский голеадор оказался первым футболистом в истории, который забивал мячи в девяти матчах Лиги чемпионов подряд, пишет статистический ресурс Opta Joe. Также заметим, что уже в этом сезоне 2021/2022 Роберт отличился девять раз.

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер догнал легендарного итальянского коллегу Джанлуиджи Буффона по количеству матчей в Лиге чемпионов (124). Только бывший голкипер "Реала" и "Порту" Икер Касильяс провел больше поединков – 177!

124 – Manuel Neuer makes his 124th Champions League appearance today (level with Gianluigi Buffon); among goalkeepers, only Iker Casillas has played more games in the competition's history (177). Milestone. #DYNFCB #UCL pic.twitter.com/RGBQm3HCjO — OptaFranz (@OptaFranz) November 23, 2021

Не обошелся игровой день и без очередного достижения Криштиану Роналду. 36-летний португалец оказался первым, кто забивает в пяти матчах подряд за английский клуб в еврокубках в одном сезоне. При этом форвард записал на свой счет последние четыре гола МЮ в Лиге чемпионов.

Исполняющий обязанности главного тренера МЮ Майкл Каррик оказался первым с 1931 (!) года английским менеджером, который выиграл первый матч во главе МЮ. Последним подобным "везунчиком" Уолтер Крикмер был 90 лет назад.

А вот фиаско "Ювентуса" в игре "Челси" (0:4) оказалось самым крупным для итальянского гранда в Лиге/Кубке чемпионов с октября 1958 года. Тогда туринцы проиграли австрийскому "Винеру" со счетом 0:7. В этом тысячелетии "Юве" так позорно уступал 17 лет назад – "Роме" в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Гармаш скромно свой гол в матче "Динамо" с "Баварией".

Смотрите все голы вторника, 23 ноября, в Лиге чемпионов.

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