"Рома" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с итальянской "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча на легендарном "Стадио Олимпико" состоится в четверг, 11 марта. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Рома – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РОМА – ШАХТЕР

Прямую трансляцию из столицы Италии можно будет увидеть в эфире телеканала "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo, а также российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА РОМА – ШАХТЕР

Явное предпочтение в игре аналитики отдают хозяевам поля, предлагая поставить на их победу с коэффициентом 1,53.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 5,75.

СУДЬИ НА РОМА – ШАХТЕР

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Португалии, которую возглавляет Артур Диаш. Помогать ему будут соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Роль четвертого рефери исполнит Тьягу Мартинш.

Традиционно на играх этой стадии турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работу которой будет отвечать Жоау Пиньейру.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Ромы":

– Я хорошо знаю "Шахтер", это команда, созданная для такого уровня – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предстоит сложный матч, ведь в контратаках "Шахтер" один из сильнейших в Европе. В команде остались те же футболисты, но модуль игры, тактика, поменялись. Я использовал 4-2-3-1, а теперь 4-1-4-1. У "Шахтера" очень хороший тренер, команда играет по-новому. "Шахтер" имеет свою философию игры, а сложнее всего действовать против команд, которые демонстрируют свой футбол, свое видение.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Важно выбрать правильную стратегию на игру. Важно быть дисциплинированными, этап состоит из двух игр. Постараемся сделать все, чтобы как можно больше забить в ворота "Ромы". Нам нужно будет закрывать некоторые зоны, которые "Рома" умеет использовать. Надеемся вскрывать зоны, чтобы атаковать на поле такого организованного соперника. Каждая игра – новая история. Мы знаем, чего хочет "Рома", и знаем, чего хотим мы. Обе команды желают пройти в следующий раунд.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Рома": Пау Лопес – Манчини, Смоллинг, Кумбула – Карсдорп, Кристанте, Диавара, Спинаццола – Пеллегрини, Мхитарян – Майораль

"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Марлос, Майкон, Алан Патрик – Тете, Жуниор Мораес, Тайсон

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды сыграли друг с другом шесть матчей (все – в Лиге чемпионов), в которых четыре победы одержали украинцы, а две игры остались за "волками".

В последний раз "Рома" и "Шахтер" пересеклись в 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/2018. Тогда "горняки" выиграли дома 2:1, но итальянцы взяли реванш в Риме 1:0 и вышли в четвертьфинал.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед встречей с "Ромой" в скандальном матче УПЛ "Шахтер" обыграл "Олимпик" 1:0.