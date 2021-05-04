"Рома" объявила о расставании с экс-тренером "Шахтера"
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба. Президент итальянского гранда Дэн Фридкин поблагодарил португальца за работу в непростые времена и пожелал ему успехов в будущем.
"От имени всех причастных к "Роме" я хотел бы поблагодарить Фонсеку за усердную работу и его лидерские качества. Паулу руководил командой в непростые времена коронавируса и смены клубного руководства. Мы желаем ему успехов в будущих начинаниях", – заявил американский владелец команды.
Напомним, что Фонсека возглавил "Рому" в 2019 году после трех сезонов в "Шахтере", в каждом из которых он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. Ранее португалец работал на родине в "Пасуш Ферейре", "Браге" и "Порту".
В нынешнем сезоне Паулу не удалось выполнить задачу руководства и вывести римский клуб в Лигу чемпионов. Сейчас "волки" занимают седьмое место в таблице и отстают от четвертой позиции на 14 очков за четыре тура до финиша.
Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Фонсеки также продолжают выступления в Лиге Европы. В первом полуфинальном матче "Рома" разгромно проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:6.