Родители запретили забивному форварду переходить в 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию в команде. По словам Игоря Михайловича очень сложно рассчитывать на какое-либо усиления в то время, как в стране идет война.

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В качестве примера Суркис привел ситуацию с нападающим "Германштадта" Даниэлем Параскивым. 23-летний футболист входит в топ-5 голеадоров чемпионата Румынии.

"Очень трудно кого-то пригласить в "Динамо" сегодня. Мы хотели пригласить румына. И Мирча Луческу договорился о переходе этого нападающего, но родители почему-то ему запретили. Идет война, очень тяжело кого-нибудь позвать, поэтому наши ребята должны понимать, что им предоставлен шанс. Они должны им воспользоваться. Иначе война заканчивается нашей победой, а мы снова будем обращать свой вектор на иностранцев", - рассказал президент "бело-синих" в интервью Footballhub.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис ранее признался, что с удовольствием бы подписал украинского нападающего бельгийского "Брюгге" Романа Яремчука. В интервью Youtube-каналу FootballHub, Игорь Суркис не исключил предметных разговоров о трансфере.

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