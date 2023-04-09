''Он хороший человек''. Суркис назвал футболиста, которого бы ''с радостью принял в ''Динамо''

Президент киевского "Динамо", комментируя трансферную политику, признался, что с удовольствием бы подписал украинского нападающего бельгийского "Брюгге" Романа Яремчука. В интервью Youtube-каналу FootballHub, Игорь Суркис не исключил предметных разговоров о трансфере.

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При этом Суркис отметил, что именно у Романа должно быть рвение вернуться в родную команду.

"Мы бы очень хотели, чтобы такой нападающий был в нашей команде. У него сложное время, но он бывает у любого футболиста. Надеюсь, это пройдет. Будет у него желание – я бы с радостью принял его в "Динамо" Киев. Он хороший человек, патриотический, наш воспитанник. Думаю, это было бы хорошо", – заявил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021-го Яремчук заявил, что у него остались не очень приятные воспоминания о киевском клубе. Свой уход из "Динамо" футболист описал словами "меня, можно сказать, выбросили на улицу. Еще и заработали деньги на мне".

Напомним, что в августе прошлого года Яремчук покинул лиссабонскую "Бенфики" и вернулся в Бельгию, где выступал с 2017 по 2021 год в составе "Гента". Новым клубом нападающего стал "Брюгге".

Отметим, что в "Бенфику" игрок сборной Украины перешел летом 2021 года из "Гента" за 17 миллионов евро. В составе "орлов" украинцы сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

Яремчук пришел в "Гент" из "Динамо" и с 2017 года забил 61 гол за 152 матча во всех турнирах. Также на его счету 18 результативных передач.

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