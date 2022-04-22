'Решил отпустить их': Петраков рассказал о разговоре с Луческу о футболиста 'Динамо' из сборной Украины

Футболисты киевского "Динамо" прибудут в расположение сборной Украины 5 мая, а не 2-го, как это планировалось изначально. О небольшом изменении графика наставника национальной команды Александра Петракова попросил Мирча Луческу.

Об этом сам Петраков рассказал в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ), рассказывая о начале подготовке к стыковым матчам ЧМ-2022 и старту в Лиге наций. По его словам, румынский тренер киевлян захотел задействовать сборников в спарринге со швейцарским "Базелем".

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"Мне позвонил по телефону Мирча Луческу: "Ребята под моим присмотром сыграют по 45 минут и к тебе приедут". Я подумал и решил отпустить их. Они сыграют 4-го с "Базелем" и 5-го, я думаю, уже будут на месте. Это мое решение в такое трудное время. Пусть это пойдет нам на пользу", – заявил Петраков.

Напомним, Петраков вызвал на тренировочные сборы перед июньскими матчами 25 футболистов из отечественных клубов. В мае национальная команда планирует провести пять спаррингов, а уже 1 июня она встретится с Шотландией в стыковом матче отбора на ЧМ-2022. В случае победы в Глазго 5 июня "желто-синие" поспорят за путевку на Мундиаль в Катаре с Уэльсом.

8 июня наша команда стартует в Лиге наций. Первый поединок Лиги В в группе А украинцы проведут в Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины узнала возможных соперников по групповому этапу чемпионата мира 2022 года в Катаре.